ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус

Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов", - сказал Боррель.

