У Португалії 2362 хворих на коронавірус, прем'єр закликав ЄС створити "план фон дер Ляєн"

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії станом на 24 березня перевищила 2360. За останню добу виявили 302 нових випадки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційні дані сайту Міністерства охорони здоров'я.

Від ускладнень хвороби померли 30 осіб, більшість із них – старші 70 років. Водночас, вже 22 хворих одужали.

Скріншот із сайту Міністерства охорони здоров'я Португалії

Прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта заявив, що економічні наслідки від пандемії будуть "подібні до цунамі" та закликав ЄС розробити план для їхнього пом’якшення.

"Його можна називати "планом Маршалла" або "планом фон дер Ляєн", як забажаєте. Але Європі необхідний масштабний проєкт для економічного відновлення", - цитує Кошту Politico.

За словами прем’єра, захист робочих місць протягом карантину коштуватиме уряду 1 мільярд євро щомісяця, проте це необхідно, щоб уникнути масштабних звільнень працівників.

"Підприємствам потрібні запевнення, щоб розуміти, що зараз не час звільняти людей", - зазначив Кошта.

18 березня Португалія оголосила надзвичайну ситуацію та закликала громадян не виходити з дому без нагальної потреби. Попередньо обмеження запроваджені до 2 квітня.

Нагадаємо, в Іспанії минула доба стала рекордною за кількістю померлих від коронавірусу.



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