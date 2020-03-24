В Португалии 2362 больных коронавирусом, премьер призвал ЕС создать "план фон дер Ляйен"

Число подтвержденных случаев коронавируса в Португалии по состоянию на 24 марта превысило 2360. За последние сутки обнаружили 302 новых случая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальные данные сайта Министерства здравоохранения.

От осложнений болезни умерли 30 человек, большинство из них - старше 70 лет. В то же время уже 22 больных выздоровели.

Скриншот с сайта Министерства здравоохранения Португалии

Премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что экономические последствия пандемии будут "подобны цунами" и призвал ЕС разработать план для их смягчения.

"Его можно называть "планом Маршалла" или "планом фон дер Ляйен", как пожелаете. Но Европе необходим масштабный проект для экономического восстановления", - цитирует Кошту Politico.

По словам премьера, защита рабочих мест в течение карантина будет стоить правительству 1 млрд евро ежемесячно, однако это необходимо, чтобы избежать масштабных увольнений.

"Предприятиям нужны гарантии, чтобы понимать, что сейчас не время увольнять людей", - отметил Кошта.

18 марта Португалия объявила чрезвычайную ситуацию и призвала граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Предварительно ограничения введены до 2 апреля.

Напомним, в Испании минувшие сутки стали рекордными по количеству умерших от коронавируса.

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