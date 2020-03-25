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Україна застерігає ЄС від зняття антиросійських санкцій на тлі пандемії

Середа, 25 березня 2020, 08:24

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляцію РФ пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, і попросив донести ці застереження до інших колег у країнах ЄС.

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС України, про це йшлося у телефонній розмові Кулеби і Йеппе Кофода у вівторок ввечері. 

Кулеба привернув увагу данського колеги до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань. 

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"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росії проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму", - наголосив глава МЗС.

У свою чергу, Йеппе Кофод запевнив Кулебу, що поділяє саме такий підхід.

Кулеба також обговорив з колегою допомогу українцям, які у час обмеження подорожей залишаються в Данії.

"Буду вдячний, якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - сказав Кулеба.

Раніше голова комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев закликав міжнародну спільноту скасувати усі взаємні санкції у зв’язку з коронавірусом, падінням цін на нафту та загрозою глобальної економічної кризи.

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