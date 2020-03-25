Через коронавірус якість повітря в Парижі і околицях найкраща за 40 років

За останні 40 років якість повітря у Парижі та Паризькому регіоні не була настільки доброю, як під час запровадження карантинних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien, про це свідчать дані французької організації з моніторингу якості повітря Airparif.

Протягом тижня з 16 по 20 березня у паризькій агломерації спостерігається поліпшення якості повітря на 20-30% після скорочення викидів оксиду азоту більш ніж на 60%, повідомили в організації.

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Скорочення викидів оксиду азоту пов'язане з суттєвим зменшенням руху наземного та повітряного транспорту після введення заходів щодо стримування поширення нового коронавірусу, пояснили в Airparif.

Зазначається, що вздовж транспортних магістралей показник якості повітря може бути ще кращим.

"За 40 років вимірювань Airparif ці показники ніколи не були такими разючими і на стількох станціях", - зазначили в організації.

Окрім того, у регіоні спостерігається скорочення викидів вуглекислого газу.

23 березня уряд Франції оголосив про нові обмеження для боротьби з коронавірусом у країні, що до цього вже суворо обмежила можливість виходу з дому.

У Франції за останню добу померла рекордна кількість людей у зв’язку з вірусом, вже понад 22 тисяч хворих.