Из-за коронавируса качество воздуха в Париже и окрестностях - самое лучшее за 40 лет

За последние 40 лет качество воздуха в Париже и Парижском регионе не было настолько хорошим, как при введении карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien, об этом свидетельствуют данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif.

В течение недели с 16 по 20 марта в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов оксида азота более чем на 60%, сообщили в организации.

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Сокращение выбросов оксида азота связано с существенным уменьшением движения наземного и воздушного транспорта после введения мер по сдерживанию распространения нового коронавируса, пояснили в Airparif.

Отмечается, что вдоль транспортных магистралей показатель качества воздуха может быть еще лучше.

"За 40 лет измерений Airparif эти показатели никогда не были такими поразительными и на стольких станциях", - отметили в организации.

Кроме того, в регионе наблюдается сокращение выбросов углекислого газа.

23 марта правительство Франции объявило о новых ограничениях для борьбы с коронавирусом в стране, до этого уже строго ограничив возможность выхода из дома.

Во Франции за последние сутки умерло рекордное количество людей в связи с коронавирусом, уже более 22 тысяч больных.