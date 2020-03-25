Меркель провели повторне тестування на коронавірус

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пройшла повторний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

В уряді Німеччини повідомили, що повторний тест виявився неготивним.

"Канцлерка продовжує працювати з домашнього карантину і буде перевірена знову на наступному тижні",- сказав речник уряду.

Нагадаємо, у понеділок Меркель зробили перший тест на коронавірус, який виявився негативним.

Перед минулими вихідними канцлерка зробила профілактичне щеплення від пневмококів.

Канцлерку поінформували в неділю ввечері, що її лікар отримав позитивний результат на коронавірус. Після цього Меркель самоізолювалася вдома.