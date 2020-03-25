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Меркель провели повторное тестирование на коронавирус

Среда, 25 марта 2020, 18:32

Канцлер Германии Ангела Меркель прошла повторный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В правительстве Германии сообщили, что повторный тест оказался негативным.

"Канцлер продолжает работать из домашнего карантина и будет проверена снова на следующей неделе",- сказал представитель правительства.

Напомним, в понедельник Меркель сделали первый тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Перед прошлыми выходными канцлер сделала профилактическую прививку от пневмококков.

Канцлер проинформировали в воскресенье вечером, что ее врач получил положительный результат на коронавирус. После этого Меркель самоизолировалась дома.

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Коронавирус Меркель
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