Президент Болгарії частково ветував закон про надзвичайний стан

Президент Болгарії Румен Радев частково наклав вето на закон про надзвичайний стан, ведення якого було запропоновано для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

Президент піддав критиці заходи, передбачені в законі, які обмежують право на свободу слова і відсутність адекватних заходів для підтримки населення від бідності. Радев попередив, "що голод переможе страх".

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За його словами, закон переріс в пропозиції, які не мають нічого спільного з коронавірусом.

"Давайте не будемо забувати, що у нас є майбутнє після надзвичайного стану. Брак персоналу і недоліки в системі охорони здоров'я намагалися компенсувати це обмеженнями", - сказав Радев.

Він заявив, що бачить загрозу покарання будь-якого вільнодумства і інакомислення, так як заходи в законі про надзвичайний стан залишаються чинними навіть після його завершення.

Радев розкритикував низку економічних норм закону та інші положення документа, зокрема, виступивши проти повної блокади руху і висловивши невдоволення зростанням повноважень військових.

Глава держави висловив сподівання, що депутати врахують його рекомендації.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.