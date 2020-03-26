В Косово отправили в отставку правительство из-за "коронавирусного" чрезвычайного положения

Парламент Косово вечером в среду отправил в отставку правительство левонационалистического Альбина Курти, вызвав политический кризис в стране на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

82 из 120 парламентариев поддержали вотум недоверия правительству, которое успело поработать меньше двух месяцев. Причина - спор из-за чрезвычайного положения. Остается непонятным, как правительство будет продолжать работу, так как страна не может провести досрочные выборы из-за распространения заболевания.

Читайте также Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении

Ранее в косовской коалиции возник спор о том, объявить ли чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом. В связи с этим коалиционный партнер партии Курти Демократическая лига Косово (LDK), инициировала голосование за отставку.

Премьер-министр Курти уволил главу МВД Агима Велиу, члена LDK, который поддержал призывы президента Косово по объявлению чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом.

Курти заявил, что такой резкий шаг не оправдан, а глава МВД "сеял панику, заявлял, что количество людей, пострадавших от коронавируса, увеличивается с каждым часом".

"Уволив министра LDK без консультаций, премьер-министр разрушил управляющую коалицию", - заявил Арбен Гаши, член LDK.

Отстранение министра внутренних дел было следствием и других разногласий, в частности о том, стоит ли отменять 100-процентные тарифы на сербские товары.

В Косово зарегистрировано 71 случай коронавируса. Один человек умер в связи с заболеванием.



