Коронавірус: країни G20 вкладуть у світову економіку понад $5 трлн

Країни G20 вкладуть у глобальну економіку більше $5 трлн для подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у заключному комюніке саміту лідерів G20, який вперше відбувся у форматі відеоконференції.

"В даний час ми вживаємо негайних і енергійних заходів з підтримки наших країн; захисту працівників, найбільш постраждалих секторів; захисту вразливих верств населення за допомогою адекватного соціального захисту. Ми вливаємо у світову економіку понад 5 трильйонів доларів у рамках цілеспрямованої бюджетної політики, економічних заходів та гарантійних схем протидії соціальним, економічним та фінансовим наслідкам пандемії" - йдеться у заяві лідерів.

Лідери пообіцяли проводити сміливу і масштабну фіскальну підтримку.

"Колективні дії G20 посилять її вплив. Масштаби цих заходів дозволять світовій економіці знову встати на ноги і закласти міцну основу для захисту робочих місць і відновлення економічного зростання" - наголошується в комюніке.

Лідери попросили міністрів фінансів і керівництво центральних банків на регулярній основі координувати розробку плану дій G20 у відповідь на COVID-19 і тісно співпрацювати з міжнародними організаціями для швидкого надання відповідної міжнародної фінансової допомоги.

Також "двадцятка" погодилась виділити Всесвітній організації охорони здоров’я коштів на боротьбу з пандемією.

Зазначається, що країни G20 будуть виступати єдиним фронтом у боротьбі проти пандемії коронавірусу, і їх головними пріоритетами стануть "порятунок життів людей, захист їх доходів і робочих місць, збереження фінансової стабільності".

Як повідомлялося, венеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни "Великої двадцятки" створити пакет фінансової допомоги для країн, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії коронавірусу.