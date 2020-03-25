Коронавірус: ООН просить G20 про трильйони доларів для країн, що розвиваються

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни "Великої двадцятки" створити пакет фінансової допомоги для країн, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт ООН.

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За словами Гутерріша, імовірні соціальні та економічні збитки від пандемії складуть трильйони доларів.

"COVID-19 вимагає від нас безпрецедентного реагування. У лідерів G20 є унікальна нагода запропонувати потужний пакет дій для відповіді на виклики, спричинені коронавірусом. ... Ми маємо зосередитися на людях – родинах, працівниках з низькими заробітними платами, малих та середніх підприємствах, неформальному секторі", - заявив генсек ООН.



Він також закликав "Велику двадцятку" зняти обмеження транскордонної торгівлі, які впливають на постачання медичного обладнання, ліків та іншої продукції першої необхідності.

"Я закликаю зняти діючі санкції, щоб забезпечити для цих країн доступ до продуктів, життєво важливого медичного обладнання і медичної допомоги для протидії COVID-19. Зараз час для солідарності, а не ізоляції", - зазначив він.



Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН закликав до негайного припинення вогню у всьому світі у зв’язку з пандемією коронавірусу.