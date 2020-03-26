Франция впервые эвакуировала больных коронавирусом скоростным поездом

Во Франции впервые транспортировали больных коронавирусом переоборудованным скоростным поездом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Сегодня, 26 марта, поезд перевез первых 20 пациентов из Альзаса в регион Пеи-де-ла-Луар, где сейчас медицинская инфраструктура менее загружена. Это первая подобная эвакуация в Европе.

Для эвакуации переоборудовали один из скоростных поездов, которые обычно осуществляют межрегиональные пассажирские перевозки. В вагонах установили койки и оборудование, которое используется в отделах интенсивной терапии. Каждый из вагонов может разместить четырех пациентов и шесть медиков.

Dans le train, les patients seront installés à raison de 4 par salle basse, les salles hautes étant laissées libres pour la circulation des matériels et des personnels soignants.



2/5 pic.twitter.com/91O3DlvV9X — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) March 25, 2020

Фото переоборудованного вагона с Twitter оператора французской железной дороги SNCF.

По информации издания L'Alsace, до этого уже более 40 больных коронавирусом перевезли в больницы в других регионах. Транспортировку осуществляли вертолетами и переоборудованным военным самолетом.

Альзас – один из регионов Франции, которые больше всего пострадали от коронавируса.

Как сообщалось ранее, по оценкам Агентства общественного здоровья Франции, количество возможных случаев коронавируса, диагностированных терапевтами только на прошлой неделе, достигает более 40 000.

Это в три раза больше, чем количество лабораторно подтвержденных случаев за прошедшую неделю, и почти вдвое больше, чем общее количество лабораторно подтвержденных случаев, выявленных в стране с начала эпидемии.

Руководитель Агентства общественного здоровья Жером Саломон отметил, что "кризис будет длительным, а следующие дни – особенно тяжелыми".

Напоминаем, вечером 25 марта президент Франции Эмманюэль Макрон посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.