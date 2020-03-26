У Франції хворих на коронавірус утричі більше, ніж у статистиці - Агенція громадського здоров'я

Реальна кількість нових випадків коронавірусу у Франції за минулий тиждень може перевищувати 41 тисячу, що утричі більше, ніж лабораторно підтверджених випадків за цей період.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на тижневий вісник Агенції громадського здоров’я Франції, оприлюднений вранці 26 березня.

У документі йдеться, що за даними моніторингу мережі "Вартові" ("Sentinelles"), серед пацієнтів, які зверталися до своїх терапевтів на материковій частині Франції у період з 17 до 22 березня, може бути до 41 836 пацієнтів з COVID-19.

"Цей специфічний моніторинг розпочали з 17 березня, тому неможливо навести порівняння з даними за більш давні періоди", - зазначають у документі.

За офіційною статистикою, за цей період зафіксували близько 13 200 лабораторно підтверджених випадків: станом на вечір 16 березня було зафіксовано близько 6630 випадків, на вечір 23 березня - близько 19 800 тисяч.

У матеріалі BFMTV зазначають, що така різниця у цифрах зумовлена тим, що лабораторні тести проводилися здебільшого для госпіталізованих пацієнтів та персоналу, яких доглядає за ними. Тому не дивно, що кількість випадків, діагностованих терапевтами, значно більша, аніж лабораторно підтверджених.

Найбільше випадків виявили у регіонах Іль-де-Франс, Гран-Ест та Пеї де ля Луар.

За даними, зазначеними у тижневику, 68% пацієнтів, яких довелося лікувати у відділеннях інтенсивної терапії, мали інші хронічні проблеми зі здоров’ям, 62% були старші 65 років.

За даними станом на вечір 25 березня, у Франції за добу від коронавірусу померла 231 людина, загальна кількість заражень перевищила 25 тисяч.