Німеччина: заражених коронавірусом понад 40 тисяч, Меркель просить "потерпіти"

За останніми даними Інституту Роберта Коха, кількість виявлених інфікованих у Німеччині зросла до 42 288.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Від учора кількість заражень зросла майже на 5 800 випадків.

Від початку епідемії померли, за офіційною інформацією, 253 людини. За останню добу - 55.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що поки рано говорити про послаблення заходів щодо стримування пандемії коронавірусу, пише Spiegel.

За її словами, сьогодні період подвоєння кількості випадків складає 4-5 днів. Потрібно, щоб він становив хоча б 10 днів.

Меркель нагадала, що у значній частині Німеччини карантинні заходи почали діяти тільки в понеділок, тому їхній ефект наразі не помітний. Тому вона попросила "людей в Німеччині про терпіння".

"Завжди було ясно, що ми можемо думати про скасування заходів, тільки коли побачимо їхній ефект. На жаль, до цього ще досить далеко", - сказала вона.

Нагадаємо, німецький уряд представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів євро, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні