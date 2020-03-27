Германия: зараженных коронавирусом уже более 40 тысяч, Меркель просит "потерпеть"

По последним данным Института Роберта Коха, количество выявленных инфицированных в Германии выросло до 42 288.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Со вчерашнего дня количество заражений выросло почти на 5800 случаев.

С начала эпидемии умерли, по официальной информации, 253 человека. За последние сутки - 55.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока рано говорить об ослаблении мер по сдерживанию пандемии коронавируса, пишет Spiegel.

По ее словам, сейчас период удвоения количества случаев составляет 4-5 дней. Нужно, чтобы он составлял хотя бы 10 дней.

Меркель напомнила, что в значительной части Германии карантинные меры начали действовать только в понедельник, поэтому их эффект пока не заметен. Поэтому она попросила "людей в Германии набраться терпения".

"С самого начала было ясно, что мы сможем подумать об отмене мер, только когда увидим их эффект. К сожалению, до этого еще достаточно далеко", - сказала она.

Напомним, немецкое правительство представило пакет мер на сумму до 750 млрд евро, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.