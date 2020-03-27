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Из-за коронавируса за границей умерла уже четвертая украинка - МИД

Пятница, 27 марта 2020, 10:51

За границей в связи с пандемией коронавируса зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД.

По данным министерства, количество умерших украинских граждан за границей от COVID-19 по состоянию на 20:00 26 марта возросло до четырех. Отмечается, что все умершие - женщины. Страна пребывания последней погибшей не уточняется.

Как известно, первые три украинки умерли в Италии, наиболее пораженной коронавирусом стране Европы.

22 граждан Украины, по данным МИД, находятся на лечении в связи с вирусом. 160 украинцев за рубежом - на карантине. 8 украинских граждан выздоровели.

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