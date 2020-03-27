З Британії вирушають останні рейси з українцями перед закриттям кордону

У п’ятницю вранці спецрейс авіакомпанії SkyUp повертає в Україну 180 громадян, які "застрягли" в Британії через "коронавірусні закриття" кордонів.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії в Twitter, пише Європейська правда.

Літак SkyUp зі 180 українцями на борту виконує маршрут Лондон-Київ. Загалом літаками МАУ та SkyUp до України з Британії повернулися вже 1014 громадян.

180 українців вже на борту спецрейса SkyUp за маршрутом Лондон-Київ.

Загалом, до 🇺🇦 з ВБ літаками МАУ та SkyUp повернулися вже 1014 українців. pic.twitter.com/SdYSVX293m — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) March 27, 2020

Крім того, додали у посольстві, о 18:00 з Лондона ще один рейс виконає МАУ. Станом на ранок п'ятниці у продажу залишилось 50 квитків.

Як відомо, 28 березня державний кордон України буде закрито, оголосив президент Володимир Зеленський. Про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

Детальніше про це читайте на сайті "Європейської правди": Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Також Міністерство інфраструктури повідомило, що 27 березня українські авіакомпанії SkyUp і МАУ виконають рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції і Німеччини, аби повернути українців.

МЗС звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість продовжити своє перебування в тій країні, де є така можливість.

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Можливість організації додаткових рейсів залежатиме винятково від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами, заявили в МЗС.

Після 27 березня повернутися в Україну можна буде пішки чи автомобілем. Аби перевірити, який пункт пропуску надає таку можливість, треба скористатися оперативною інформацією на інтерактивній мапі пунктів пропуску.