Карантин у Німеччині: в Лейпцигу біля центрального вокзалу помітили лисицю

У Німеччині почали діяти більш суворі правила ізоляції для запобігання подальшого поширення коронавірусу, і на порожніх міських вулицях відразу з'явилися дикі тварини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У Лейпцигу вже кілька днів закриті паби, ресторани і кінотеатри, вечорами місто практично порожнє.

Увечері в понеділок на жвавій кільцевій дорозі навпроти центрального вокзалу Лейпцига була помічена лисиця.

За свідченнями очевидця, лисиця спокійно нишпорила вгору і вниз по вулиці перед закритою залізничною станцією і навіть сиділа на тротуарі.

За останніми даними кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 22 672, а 86 людей померли у зв’язку з інфекцією.

Нагадаємо, мешканка Мілана опублікувала фотографії диких зайців в одному з місцевих парків, які вільно розгулюють через відсутність людей на вулицях.