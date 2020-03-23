Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Епідемія в Італії: "перший позитивний день"

В уряді Німеччини оголосили результат тесту Меркель на коронавірус

750 млрд євро на коронавірус: Німеччина схвалила пакет допомоги через епідемію

В Іспанії за добу – рекордна кількість загиблих від коронавірусу






Карантин у Німеччині: в Лейпцигу біля центрального вокзалу помітили лисицю

Понеділок, 23 березня 2020, 20:51

У Німеччині почали діяти більш суворі правила ізоляції для запобігання подальшого поширення коронавірусу, і на порожніх міських вулицях відразу з'явилися дикі тварини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У Лейпцигу вже кілька днів закриті паби, ресторани і кінотеатри, вечорами місто практично порожнє.

 

Увечері в понеділок на жвавій кільцевій дорозі навпроти центрального вокзалу Лейпцига була помічена лисиця.

За свідченнями очевидця, лисиця спокійно нишпорила вгору і вниз по вулиці перед закритою залізничною станцією і навіть сиділа на тротуарі.

За останніми даними кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 22 672, а 86 людей померли у зв’язку з інфекцією. 

Нагадаємо, мешканка Мілана опублікувала фотографії диких зайців в одному з місцевих парків, які вільно розгулюють через відсутність людей на вулицях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина
powered by lun.ua