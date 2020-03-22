Карантин в Італії: порожні міланські парки заполонили зайці

Мешканка Мілана опублікувала фотографії диких зайців в одному з місцевих парків, які вільно розгулюють через відсутність людей на вулицях.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Corriera dela Serra.

Мілан є столицею Ломбардії, ця область найбільше страждає від спалаху коронавірусу. Вчора тут заборонили навіть фізичні вправи на вулиці і навіть поодинці.

Громадяни повинні залишатися вдома: цього вимагають обмежувальні заходи, введені урядом для стримування надзвичайної ситуації з коронавірусом.

Мешканка Мілана Сабріна Бароніо сфотографувала десятки зайців в зеленій зоні в північно-західних передмістях міста.

За її словами, в минулому тут вже бачили зайців, але зазвичай ввечері або вночі. Тепер тварини з'являються серед білого дня і навіть не бояться сирен швидкої допомоги, які в ці дні звучать постійно.

"Звичайно, є краса природи, яка повертається, яка відновлює світ. Але для мене це перш за все тривожно. Коли я робила ці знімки (20 березня, - ред.), я нарахувала 25 тварин. У промисловій зоні. Серед білого дня. І простір, який я сфотографувала, досить невеликий. Тепер зайці весь час тут, якщо ви наблизитеся, вони не злякаються. Повсякденне життя тепер таке. Це апокаліптична сцена ... Люди зникають з вулиць під час війни, голоду...", - сказала вона.

Як відомо, Ломбардія найбільше постраждала від поширення вірусу - у регіоні померли 3095 людей. Карантин у регіоні запровадили 8 березня. Загалом в Італії понад 53 тисяч інфікованих, 6 тисяч пацієнтів вилікувалися.

Нагадаємо, у суботу прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте наказав закрити усі підприємства в країні, які не відносяться до життєво необхідних сфер.