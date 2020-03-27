ЄСПЛ призупинив розгляд частини справ через коронавірус

Європейський суд з прав людини змінив режим роботи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення суду.

Відповідно до обмежувальних заходів, прийнятих приймаючою країною Францією, суд максимально уможливив віддалену роботу і зберіг свою основну діяльність (зокрема, розгляд пріоритетних справ) і продовжив приймати заяви.

Протягом періоду дії карантину доступ до будівлі ЄСПЛ на добровільній основі і при суворому дотриманні запропонованих владою запобіжних заходів щодо здоров'я був дозволений тільки тим суддям і членам секретаріату, чия фізична присутність є необхідною.

" Шестимісячний термін подачі заяв відповідно до статті 35 Європейської конвенції про права людини у виняткових випадках був припинений на один місяць, починаючи з понеділка 16 березня 2020 року. Всі терміни, відведені для розгляду справ, які зараз перебувають на розгляді, були призупинені на один місяць, починаючи з понеділка, 16 березня 2020 року" - йдеться у повідомленні ЄСПЛ.

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Водночас, використовуючи письмову процедуру, Велика палата суду змогла продовжити роботу по деяких незавершених справах.

Однак суд постановив не повідомляти про будь-які подальші рішення і постанови до тих пір, поки не відновиться його нормальна діяльність.

Відповідно, за винятком Великої палати і особливо невідкладних справ, суд буде продовжувати приймати рішення і постанови, але відкладе винесення рішень за ними.

Нагадаємо, у Франції, яка є приймаючою країною ЄСПЛ, від коронавірусу померли майже 1700 людей, заражених – більше 29 тисяч.