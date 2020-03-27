У лікарнях Паризького регіону бракує місць для хворих на коронавірус

Від завтра окремі лікарні регіону Іль-де-Франс можуть виявитись повністю заповненими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Федерації медичних закладів Франції Фредерік Вальту у коментарі BFM TV.

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За його словами, з наявною динамікою госпіталізації нових пацієнтів з коронавірусом "сьогодні увечері або завтра" окремі лікарні будуть повністю заповнені. У зв’язку з цим він закликає організувати трансфер пацієнтів до інших регіонів, щоб уникнути ситуації, коли медики не зможуть надавати допомогу всім, хто її потребує.

"Нам потрібно визнати реальний стан справ і проявити регіональну солідарність. У Франції є менш завантажені лікарні. Це не означає, що за кілька тижнів вони не зіткнуться з тією ж проблемою, проте у найближчі дні й тижні можна розраховувати на їхню допомогу… Ми маємо уникнути ситуації, коли медики будуть змушені обирати між кількома пацієнтами", - зазначив Фредерік Вальту.

Він додав, що почати вирішувати питання потрібно вже зараз.



Нагадаємо, вчора у Франції вперше здійснили перевезення хворих на коронавірус переобладнаним швидкісним потягом. 20 людей перевезли з Ельзасу до Пеї-де-ла-Луар, де лікарні менш завантажені.



У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померло 365 людей – найбільша кількість з початку епідемії, серед них – 16-річна дівчина.

За останніми даними, в країні налічується 29 155 підтверджених випадків захворювання.