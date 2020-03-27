ЕСПЧ приостановил рассмотрение части дел из-за коронавируса

Европейский суд по правам человека изменил режим работы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение суда.

Согласно ограничительным мерам, принятым принимающей страной Францией, суд максимально перешел на удаленную работу и сохранил свою основную деятельность (в частности, рассмотрение приоритетных дел) и продолжил принимать заявления.

В течение периода действия карантина доступ в здание ЕСПЧ на добровольной основе и при строгом соблюдении предложенных властями мер по здоровью был разрешен только тем судьям и членам секретариата, чье физическое присутствие необходимо.

"Шестимесячный срок подачи заявлений в соответствии со статьей 35 Европейской конвенции о правах человека в исключительных случаях был приостановлен на один месяц, начиная с понедельника 16 марта 2020 года. Все сроки, отведенные для рассмотрения дел, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, были приостановлены на один месяц, начиная с понедельника, 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

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В то же время, используя письменную процедуру, Большая палата суда смогла продолжить работу по некоторым незавершенным делам.

Однако суд постановил не сообщать о любых дальнейшие решениях и постановлениях до тех пор, пока не восстановится его нормальная деятельность.

Соответственно, за исключением Палаты и особенно неотложных дел, суд будет продолжать принимать решения и постановления, но отложит вынесение решений по ним.

Напомним, во Франции, которая является принимающей страной ЕСПЧ, от коронавируса умерли почти 1700 человек, зараженных - более 29 тысяч.