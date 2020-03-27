Кухонні марафонці: через карантин бігуни в Європі долають забіги, не виходячи з квартир

З огляду на суворі обмежувальні заходи, запроваджені у низці європейських країн через коронавірус, затяті бігуни не припиняють тренувань і влаштовують забіги, а подекуди і ультрамарафони в межах власного житла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на європейські ЗМІ.

Прикладом для багатьох європейських атлетів, чимало з яких не можуть вийти на щоденну пробіжку через карантин, став китайський марафонець Пан Шанцу з міста Ханчжоу, який під час карантину пробіг 50 км навколо двох столів у власному помешканні. На подолання цієї відстані йому знадобилося 4 години 48 хвилин.

Через півтора місяці подібне зробив мешканець Тулузи Еліша Ночомовіц, який пробіг марафон (42 км 195 м) на власному балконі довжиною всього 7 метрів.

За словами бігуна, він хотів підняти собі настрій: "Мова йшла про те, щоб прийняти трохи божевільний виклик і додати трохи гумору і де-драматизувати ситуацію з карантином", - сказав він.

У деяких країнах Європи за пробіжку нині можуть оштрафувати

Марафон на балконі зайняв у нього 6 годин і 48 хвилин. При цьому у Франції бігунам в рамках карантину все ж дозволяють короткі пробіжки в радіусі 1 км від помешкання.

В Австрії, де також діють карантинні обмеження, мешканець міста Лассі здолав 70 км, оббігши 11024 кола довкола стола на власній кухні. Таким чином він встанови світовий рекорд, подолавши дистанцію за майже 13 годин.

Інша атлетка з Австрії, латвійка Діана Джавіца пробігла у своїй віденській квартирі 37 кілометрів, зробивши зі свого забігу благодійний захід і зібравши таким чином 172 євро на допомогу важкохворим дітям.

В Іспанії пробіжка не вважається обґрунтованою причиною для виходу з дому. Тому деякі атлети бігають в гаражах і по сходах будинків. Однак це також заборонено, оскільки йдеться про місця загального користування, і за подібну активність загрожує штраф у 600 євро.

Як повідомлялося, низка іспанських муніципалітетів запровадила додаткові обмеження, щоб уникнути зростаючих спроб обійти вимоги перебування вдома для запобігання поширенню коронавірусу.