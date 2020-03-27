Кухонные марафонцы: из-за карантина бегуны в Европе преодолевают забеги, не выходя из квартир

Учитывая строгие ограничительные меры, введенные в ряде европейских стран из-за коронавируса, ярые бегуны не прекращают тренировок и устраивают забеги, а кое-где и ультрамарафоны в пределах собственного жилья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на европейские СМИ.

Примером для многих европейских атлетов, многие из которых не могут выйти на ежедневную пробежку из-за карантина, стал китайский марафонец Господин Шанцу из города Ханчжоу, который во время карантина пробежал 50 км вокруг двух столов в собственном доме. На преодоление этого расстояния ему понадобилось 4 часа 48 минут.

Через полтора месяца подобное сделал житель Тулузы Элиша Ночомовіц, который пробежал марафон (42 км 195 м) на собственном балконе длиной всего 7 метров.

По словам бегуна, он хотел поднять себе настроение: "Речь шла о том, чтобы принять немного сумасшедший вызов и добавить немного юмора и где-драматизировать ситуацию с карантином", - сказал он.

Марафон на балконе занял у него 6 часов и 48 минут. При этом во Франции бегунам в рамках карантина все же позволяют короткие пробежки в радиусе 1 км от дома.

В Австрии, где также действуют карантинные ограничения, житель города Ласси одолел 70 км, обежав 11024 круги вокруг стола на собственной кухне. Таким образом он установи мировой рекорд, преодолев дистанцию за почти 13 часов.

Другая атлетка из Австрии, латвийка Диана Джавица пробежала в своей венской квартире 37 километров, сделав из своего забега благотворительное мероприятие и собрав таким образом 172 евро на помощь тяжелобольным детям.

В Испании пробежка не считается обоснованной причиной для выхода из дома. Поэтому некоторые атлеты бегают в гаражах и по лестницам домов. Однако это также запрещено, поскольку речь идет о местах общего пользования, и за подобную активность грозит штраф в 600 евро.

Как сообщалось, ряд испанских муниципалитетов ввела дополнительные ограничения, чтобы избежать растущих попыток обойти требования пребывания дома для предотвращения распространения коронавирус.