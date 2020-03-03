Берегова охорона Греції стріляла у морі в бік човна з мігрантами

Грецька берегова охорона стріляла в морі в бік човна з мігрантами, які прямували з Туреччини до грецького острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У ЗМІ з'явилося відео, на якому видно, як співробітники берегової охорони з катера стріляють у морі в напрямку човна з мігрантами, а потім відштовхують човен, намагаючись змусити біженців повернутися до Туреччини.

Мігрантів у другому човні зустрінули криками "йдіть геть" розгнівані мешканці острова Лесбос.

Президент Туреччини напередодні попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів.

З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

Туреччина прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але попередньо стримувала їх від спроб потрапити до Європи.