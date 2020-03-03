Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии впервые зафиксировали замедление распространения коронавируса

"Супервторник" в США: демократы в 14 штатах будут выбирать соперника для Трампа

В 2019 году Украина выполнила лишь 37% задач по Соглашению об ассоциации

Простуженного Папу Франциска проверили на коронавирус






Береговая охрана Греции стреляла в море в сторону лодки с мигрантами

Вторник, 3 марта 2020, 09:24

Греческая береговая охрана стреляла в море в сторону лодки с мигрантами, которые направлялись из Турции к греческому острову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На появившемся в СМИ видео видно, как сотрудники береговой охраны с катера стреляют в море в направлении лодки с мигрантами, а затем отталкивают лодку, пытаясь заставить их вернуться в Турцию.

Мигранты на другой лодке были встречены криками "уходите" разгневанными жителями острова Лесбос.

Президент Турции ранее предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам.

С декабря почти миллион сирийцев бежали к сирийско-турецкой границе на фоне тяжелых боев в регионе Идлиб между повстанцами, поддерживаемыми Турцией, и сирийскими правительственными силами.

Турция приняла 3,7 миллиона сирийских беженцев, а также мигрантов из других стран, таких как Афганистан, но предварительно сдерживала их от попыток попасть в Европу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция мигранты
powered by lun.ua