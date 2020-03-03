Береговая охрана Греции стреляла в море в сторону лодки с мигрантами
Греческая береговая охрана стреляла в море в сторону лодки с мигрантами, которые направлялись из Турции к греческому острову.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
На появившемся в СМИ видео видно, как сотрудники береговой охраны с катера стреляют в море в направлении лодки с мигрантами, а затем отталкивают лодку, пытаясь заставить их вернуться в Турцию.
Мигранты на другой лодке были встречены криками "уходите" разгневанными жителями острова Лесбос.
Президент Турции ранее предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам.
С декабря почти миллион сирийцев бежали к сирийско-турецкой границе на фоне тяжелых боев в регионе Идлиб между повстанцами, поддерживаемыми Турцией, и сирийскими правительственными силами.
Турция приняла 3,7 миллиона сирийских беженцев, а также мигрантов из других стран, таких как Афганистан, но предварительно сдерживала их от попыток попасть в Европу.