У Латвії вирішили заблокувати "Яндекс.Таксі"

Дирекція автотранспорту Латвії вирішила заблокувати додаток "Яндекс.Таксі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ті, хто не зареєстрований [в Дирекції автотранспорту] не можуть надавати свої послуги в Латвії", - вказали в дирекції.

Підприємство "Яндекс.Таксі" мало зареєструватися до 22 січня, але цього не сталося. Проте фірма продовжує надавати послуги. Тому дирекція звернулася до всіх комерсантів, що забезпечують зв'язок в Латвії, з проханням заблокувати додаток "Яндекс.Таксі". Блок буде знятий, як тільки додаток зареєструється в Латвії.

На даний момент в Латвії зареєструвався тільки один додаток для виклику таксі - естонський BOLT TECHNOLOGY OÜ.

В "Яндекс.Таксі" заявили, що сервіс почав процедуру реєстрації ще минулого року.

Вимога реєструватися була введена, щоб знизити тіньову економіку. Реєстрація зобов'язує підприємство раз на місяць подавати в Службу держдоходів звіти про перевезення, водіїв і транспортні засоби.