В Латвии решили заблокировать "Яндекс.Такси"

Дирекция автотранспорта Латвии решила заблокировать приложение "Яндекс.Такси".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Те, кто не зарегистрирован (в Дирекции автотранспорта), не могут предоставлять свои услуги в Латвии", - указали в дирекции.

Предприятие "Яндекс.Такси" должно было зарегистрироваться до 22 января, но этого не произошло. Однако фирма продолжает оказывать услуги. Поэтому дирекция обратилась ко всем коммерсантов, которые обеспечивают связь в Латвии с просьбой заблокировать приложение "Яндекс.Такси". Блок будет снят, как только приложение зарегистрируется в Латвии.

На данный момент в Латвии зарегистрировано только одно приложение для вызова такси - эстонский BOLT TECHNOLOGY OÜ.

В "Яндекс.Такси" заявили, что сервис начал процедуру регистрации еще в прошлом году.

Требование регистрироваться было введено, чтобы снизить теневую экономику. Регистрация обязывает предприятие раз в месяц подавать в Службу госдоходов отчеты о перевозке, водителях и транспортных средствах.