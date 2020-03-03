Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції
Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука, затриманого в Греції, звільнили з-під варти.
Про це "Європейській правді" повідомили в Департаменті консульської служби МЗС.
Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.
1 березня Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.
3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.
У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.