Екснардепа Мельничука звільнили з-під варти у Греції

Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука, затриманого в Греції, звільнили з-під варти.

Про це "Європейській правді" повідомили в Департаменті консульської служби МЗС.

Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.

1 березня Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.

3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.

У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.