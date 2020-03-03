Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции

Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа восьмого созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции, освободили из-под стражи.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его пересмотре.

1 марта Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.

3 июня 2015 года Верховная рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.