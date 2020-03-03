В Італії заражений коронавірусом чоловік втік зі шпиталя на таксі

71-річний італієць, в якого виявили коронавірус, втік додому з ізольованої палати у лікарні міста Комо (провінція Бергамо).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Чоловік, у якого виявили коронавірус, днями був доставлений з околиць Бергамо в лікарню в Комо. Його помістили в ізолятор у відділенні інфекційних захворювань.

Оскільки він почувався добре, то після ранкового обходу зібрав свої речі, викликав таксі і втік. Він поїхав додому в село Казніго.

Коли лікарняний персонал зрозумів, що пацієнт зник, то повідомив поліцію. Карабінери простежили шлях чоловіка, знайшли його вдома і повернули до лікарні. Чоловік поясний свій вчинок тим, що його син – медик і в разі чого зміг би допомогти батькові.

Пацієнту висунули звинувачення в недотриманні постанови, виданої владою. Яке покарання за це загрожує не повідомляється.

Таксист, який підвозив чоловіка, сказав, що не знав про наявність коронавірусу у свого клієнта. Після інциденту таксист перебуває у самоізоляції.