В Италии зараженный коронавирусом сбежал из больницы на такси

71-летний итальянец, у которого обнаружили коронавирус, сбежал домой из изолированной палаты в больнице города Комо (провинция Бергамо).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, на днях был доставлен из окрестностей Бергамо в больницу в Комо. Его поместили в изолятор в отделении инфекционных заболеваний.

Поскольку он чувствовал себя хорошо, то после утреннего обхода он собрал свои вещи, вызвал такси и скрылся. Он поехал домой в Казниго.

Когда больничный персонал понял, что пациент исчез, то сообщил в полицию. Карабинеры проследили путь мужчины, нашли его дома и вернули в больницу. Мужчина объяснил свой поступок тем, что его сын - медик и в случае чего смог бы помочь отцу.

Пациенту предъявлены обвинения в несоблюдении постановления властей. Какое наказание за это грозит, не сообщается.

Таксист, подвозивший мужчину, сказал, что не знал о наличии коронавируса у своего клиента. После инцидента таксист находится в самоизоляции.