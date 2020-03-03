Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США готовы предоставить Турции боеприпасы для операции в Сирии

Потенциальный премьер Словакии рассказал о внешнеполитическом курсе

В ЕС появился новый аргумент, чтобы не пересматривать СА с Украиной - Минэкономики

20 стран ЕС нашли коронавирус, 7 "держатся": карта






В Италии зараженный коронавирусом сбежал из больницы на такси

Вторник, 3 марта 2020, 15:42

71-летний итальянец, у которого обнаружили коронавирус, сбежал домой из изолированной палаты в больнице города Комо (провинция Бергамо).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, на днях был доставлен из окрестностей Бергамо в больницу в Комо. Его поместили в изолятор в отделении инфекционных заболеваний.

Поскольку он чувствовал себя хорошо, то после утреннего обхода он собрал свои вещи, вызвал такси и скрылся. Он поехал домой в Казниго.

Когда больничный персонал понял, что пациент исчез, то сообщил в полицию. Карабинеры проследили путь мужчины, нашли его дома и вернули в больницу. Мужчина объяснил свой поступок тем, что его сын - медик и в случае чего смог бы помочь отцу.

Пациенту предъявлены обвинения в несоблюдении постановления властей. Какое наказание за это грозит, не сообщается.

Таксист, подвозивший мужчину, сказал, что не знал о наличии коронавируса у своего клиента. После инцидента таксист находится в самоизоляции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия
powered by lun.ua