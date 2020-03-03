Венгрия: Сербия готова открыть 5 переговорных разделов по вступлению в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 марта в Белграде заявил, что Сербия готова открыть пять разделов в переговорах о вступлении в Европейский Союз, аргументируя это тем, что вступление Сербии в ЕС является ключевым для укрепления блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы призываем Хорватию открыть разделы, к которым Сербия готова, во время председательства в ЕС", - сказал Сийярто после встречи с сербским министром, ответственным за вступление страны в ЕС, Ядранкой Йоксимович. Хорватия председательствует в Совете ЕС первые 6 месяцев 2020 года.

Венгерский министр иностранных дел заявил, что Будапешт продолжит поддерживать и помогать Сербии на ее пути в ЕС. "Венгрия полностью привержена вступления Сербии в ЕС. Что касается стабильности Западных Балкан, то наше мнение состоит в том, что Сербия является ключевым фактором", - сказал Сийярто.

Сербия уже открыла 18 из 35 так называемых переговорных разделов. Сообщалось, что страны Балтии и Польша не позволяют открыть внешнеполитический раздел в переговорах с Сербией о членстве в Евросоюзе из-за ее политику в отношении России.