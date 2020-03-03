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Блокування італійських товарів неприйнятне - МЗС

Вівторок, 3 березня 2020, 16:50

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що уряд запустив екстрений план з підтримки італійської продукції в умовах надзвичайної ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Ді Майо сказав, що блокувати італійські товари через коронавірус неприпустимо.

"Блокування товарів неприпустиме", - сказав він. "І наявність країн, які зараз просять забезпечити етикетки на італійських товарах, є неприйнятним фактом". Кілька країн заблокували італійські товари.

Ді Майо заявив, що 716 мільйонів євро було виділено на підтримку продукції "Зроблено в Італії".

"Я можу запевнити вас, що ми хочемо витратити їх найкращим чином", - сказав він.

"Серед способів, яким їх потратять, будуть кредити для бізнесу та надзвичайна комунікаційна кампанія, а також вся інформація для інтернаціоналізації".

Ді Майо заявив, що малі та середні компанії отримають 100% відшкодування за ярмарки та інші заходи, які скасовуються через надзвичайну ситуацію.

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