Блокирование итальянских товаров неприемлемо – МИД

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что правительство запустило экстренный план по поддержке итальянской продукции в условиях чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Ди Майо сказал, что блокировать итальянские товары из-за коронавируса недопустимо.

"Блокирование товаров недопустимо", - сказал он. "И наличие стран, которые сейчас просят обеспечить этикетки на итальянских товарах, является неприемлемым фактом". Несколько стран заблокировали итальянские товары.

Ди Майо заявил, что 716 млн евро было выделено на поддержку продукции "Сделано в Италии".

"Я могу заверить вас, что мы хотим потратить их наилучшим образом", - сказал он.

"Среди способов, которым их потратят, будут кредиты для бизнеса и чрезвычайная коммуникационная кампания, а также вся информация для интернационализации".

Ди Майо заявил, что малые и средние компании получат 100% возмещение за ярмарки и другие мероприятия, которые отменяются из-за чрезвычайной ситуации.