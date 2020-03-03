ЄС закликав Туреччину дотримуватися угоди щодо мігрантів

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Туреччину дотримуватися угоди щодо міграції від 2016 року.

Про це він заявив під час візиту на грецько-турецький кордон, повідомляє "Європейська правда".

"У нас є угода з Туреччиною про міграцію і дійсно дуже важливо реалізувати цю угоду. Саме тому на європейському рівні ми продовжимо займатися реалізацією цієї угоди. Але ми очікуємо від турецької сторони, що вони також будуть поважати те, що вони обіцяли в рамках цієї угоди", - сказав Мішель.

Він також наголосив на важливості докласти всіх можливих зусиль для політичного рішення конфлікту у Сирії.

"І саме тому ми також підтримуємо всі зусилля ООН для того, щоб дати більше можливостей, щоб домогтися більшого прогресу. Це трагедія для багатьох людей, і важливо бути відданим, щоб дати більше надії і більше позитивної перспективи в майбутньому", - додав глава Європейської ради.

Як повідомлялося, ЄС готовий виділити Греції 700 млн євро на боротьбу з загостренням міграційної кризи.