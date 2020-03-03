ЕС призвал Турцию соблюдать соглашения по мигрантам

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Турцию соблюдать соглашения по миграции от 2016 года.

Об этом он заявил во время визита на греческо-турецкую границу, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть соглашение с Турцией о миграции и действительно очень важно реализовать это соглашение. Именно поэтому на европейском уровне мы продолжим заниматься реализацией этого соглашения. Но мы ожидаем от турецкой стороны, они также будут уважать то, что они обещали в рамках этого соглашения", - сказал Мишель.

Он также отметил важность приложить все возможные усилия для политического решения конфликта в Сирии.

"И именно поэтому мы также поддерживаем все усилия ООН для того, чтобы дать больше возможностей, чтобы добиться большего прогресса. Это трагедия для многих людей, и важно быть преданным, чтобы дать больше надежды и больше положительной перспективы в будущем", - добавил глава Европейского совета.

Как сообщалось, ЕС готов выделить Греции 700 млн евро на борьбу с обострением миграционного кризиса.