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США готові надати Туреччині боєприпаси для операції в Сирії

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США готові надати Туреччині боєприпаси для операції в Сирії

Вівторок, 3 березня 2020, 17:52

Сполучені Штати готові надати Туреччині гуманітарну допомогу, а також боєприпаси для операції в провінції Ідліб в Сирії.

Про це заявив у вівторок спеціальний представник США в цьому регіоні Джеймс Джефрі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Туреччина є союзником по НАТО. Значна частина військових використовує американські боєприпаси. Ми попіклуємося, щоб обладнання було готове та придатне до використання", - сказав Джефрі журналістам.

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Окремо посол США в Туреччині Девід Саттерфілд заявив на брифінгу, що Вашингтон розглядає запит Анкари щодо систем протиповітряної оборони.

Туреччина просила про системи Patriot на тлі посиленої військової напруги в Ідлібі.

Атаки сил режиму Башара Асада в Ідлібі за минулий місяць забрали життя 55 турецьких солдатів.

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Сирія Туреччина США
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