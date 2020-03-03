Прем’єр Британії візьме декретну відпустку після народження дитини

Прем’єр Британії Борис Джонсон збирається взяти декретну відпустку після народження дитини у його партнерки Керрі Саймондс влітку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на питання про поповнення в родині під час пресконференції щодо коронавірусу у вівторок, прем'єр-міністр сказав, що він, ймовірно, скористається своїм правом на два тижні відпустки.

Домінік Рааб, перший держсекретар і міністр закордонних справ, буде наступним у черзі, щоб очолити уряд за відсутності Джонсона.

На вихідних Джонсон оголосив, що чекає народження дитини у Саймондс і що пара заручена.

Їх прессекретар сказав: "Прем'єр-міністр і міс Саймондс дуже раді оголосити про свої заручини і про те, що вони очікують дитину на початку літа".

55-річний Джонсон стане першим прем'єр-міністром за останні 250 років, який вступить у шлюб під час перебування на посаді. Останньою дитиною, що народилася у чинного прем'єр-міністра, була Флоренс Роуз Енделліон, дочка Девіда і Саманти Кемерон, яка народилася в серпні 2010 року.

Кемерон і Тоні Блер брали відпустку по догляду за дитиною, поки перебували на посаді глави уряду.