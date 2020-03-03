Премьер Британии возьмет декретный отпуск после рождения ребенка

Премьер Британии Борис Джонсон собирается взять декретный отпуск после рождения ребенка у его партнерши Керри Саймондс летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о пополнении в семье во время пресс-конференции относительно коронавируса во вторник, премьер-министр сказал, что он, вероятно, воспользуется своим правом на две недели отпуска.

Доминик Рааб, первый госсекретарь и министр иностранных дел, будет следующим в очереди, чтобы возглавить правительство при отсутствии Джонсона.

На выходных Джонсон объявил, что ждет рождения ребенка у Саймондс и что пара помолвлена.

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Их пресс-секретарь сказал: "Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают ребенка в начале лета".

55-летний Джонсон станет первым премьер-министром за последние 250 лет, который вступит в брак во время пребывания на посту. Последним ребенком, родившимся у действующего премьер-министра, была Флоренс Роуз Энделлион, дочь Дэвида и Саманты Кэмерон, родившаяся в августе 2010 года.

Кэмерон и Тони Блэр брали отпуск по уходу за ребенком, пока находились на посту главы правительства.