У Португалії помер 14-річний хлопець з підтвердженим коронавірусом

У Португалії із позитивним результатом тесту на коронавірус помер 14-річний хлопчик, якого називають наймолодшим загиблим в Європі у зв’язку з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на A Televisao.

Вітор Рафаель Бастос Годіньо, гравець футзалу, помер у неділю вранці в лікарні муніципалітету Санта-Марія-да-Фейра, куди його госпіталізували в суботу.

Медики вирішили не перевозити його до лікарні з дитячим відділенням екстреної допомоги у Порто через тяжкість його стану.

Тести підтвердили у хлопця COVID-19, однак наразі йде розслідування, чи став вірус причиною його смерті. Підліток страждав на аутоімунне захворювання псоріаз і мав кілька серйозних патологій.

Його стан різко погіршився за 24 години, медики не змогли врятувати його життя.

Граса Фрейтас, глава головного управління охорони здоров'я, підкреслила, що у хлопця був підтверджений коронавірус, але наголосила, що його симптоми "можуть свідчити про інший тип патології" як причину смерті. Вона закликала проявити "велику обережність у аналізі" смерті хлопця.

Нагадаємо, в Італії 101-річний чоловік видужав від коронавірусу та був виписаний з лікарні додому.