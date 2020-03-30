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У Португалії помер 14-річний хлопець з підтвердженим коронавірусом

Понеділок, 30 березня 2020, 09:27

У Португалії із позитивним результатом тесту на коронавірус помер 14-річний хлопчик, якого називають наймолодшим загиблим в Європі у зв’язку з пандемією. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на A Televisao.

Вітор Рафаель Бастос Годіньо, гравець футзалу, помер у неділю вранці в лікарні муніципалітету Санта-Марія-да-Фейра, куди його госпіталізували в суботу. 

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Медики вирішили не перевозити його до лікарні з дитячим відділенням екстреної допомоги у Порто через тяжкість його стану.

Тести підтвердили у хлопця COVID-19, однак наразі йде розслідування, чи став вірус причиною його смерті. Підліток страждав на аутоімунне захворювання псоріаз і мав кілька серйозних патологій.

Його стан різко погіршився за 24 години, медики не змогли врятувати його життя. 

Граса Фрейтас, глава головного управління охорони здоров'я, підкреслила, що у хлопця був підтверджений коронавірус, але наголосила, що його симптоми "можуть свідчити про інший тип патології" як причину смерті. Вона закликала проявити "велику обережність у аналізі" смерті хлопця.

Нагадаємо, в Італії 101-річний чоловік видужав від коронавірусу та був виписаний з лікарні додому. 

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Коронавірус Португалія
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