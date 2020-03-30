Количество инфицированных коронавирусом в Германии превысило 57 тысяч

По данным института Роберта Коха, количество людей, заразившихся коронавирусом в Германии за минувшие сутки, составило более 4700.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

По состоянию на утро понедельника в стране подтверждено чуть менее 57 300 больных с COVID-19. Большинство зараженных людей находятся в Баварии - почти 14 тысяч.

За последние 24 часа от осложнений в связи с болезнью умерли 66 человек, повысив количество погибших до 455.

Институт отметил, что в течение выходных получил данные не от всех ответственных учреждений, поэтому фактическое увеличение количества случаев может быть выше.

Американский институт Джона Хопкинса сообщает о 62 455 инфицированных и 541 умершем от COVID-19 в Германии.

Разные цифры объясняются тем, что за основу учреждения используют различные данные. Институт Роберта Коха ссылается на отчеты органов здравоохранения и министерств федеральных земель. Данные, опубликованные институтом Джона Хопкинса, поступают от ВОЗ и различных национальных учреждений.