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Количество инфицированных коронавирусом в Германии превысило 57 тысяч

Понедельник, 30 марта 2020, 09:49

По данным института Роберта Коха, количество людей, заразившихся коронавирусом в Германии за минувшие сутки, составило более 4700.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

По состоянию на утро понедельника в стране подтверждено чуть менее 57 300 больных с COVID-19. Большинство зараженных людей находятся в Баварии - почти 14 тысяч.

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За последние 24 часа от осложнений в связи с болезнью умерли 66 человек, повысив количество погибших до 455.

Институт отметил, что в течение выходных получил данные не от всех ответственных учреждений, поэтому фактическое увеличение количества случаев может быть выше.

Американский институт Джона Хопкинса сообщает о 62 455 инфицированных и 541 умершем от COVID-19 в Германии.

Разные цифры объясняются тем, что за основу учреждения используют различные данные. Институт Роберта Коха ссылается на отчеты органов здравоохранения и министерств федеральных земель. Данные, опубликованные институтом Джона Хопкинса, поступают от ВОЗ и различных национальных учреждений.

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Коронавирус Германия
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