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Британський лоукостер EasyJet призупинив усі польоти на 2 місяці

Понеділок, 30 березня 2020, 09:59

 Британська бюджетна авіакомпанія EasyJet  повідомила, що призупиняє експлуатацію всього свого флоту на два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Авіакомпанія заявила в понеділок, що весь її флот з більш ніж 300 літаків був припаркований.

При цьому керівництво лоукостера не має впевненості в даті відновлення комерційних рейсів.

EasyJet заявила, що за угодою з Unite, профспілкою, яка представляє її бортпровідників, вони не працюватимуть протягом двох місяців з 1 квітня і будуть отримувати 80% від своєї середньої зарплати за державною схемою збереження робочих місць.

В останні дні EasyJet здійснила більше 650 евакуаційних рейсів, повернувши в Британію понад 45 тисяч своїх клієнтів.

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