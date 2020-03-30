Британський лоукостер EasyJet призупинив усі польоти на 2 місяці

Британська бюджетна авіакомпанія EasyJet повідомила, що призупиняє експлуатацію всього свого флоту на два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Авіакомпанія заявила в понеділок, що весь її флот з більш ніж 300 літаків був припаркований.

При цьому керівництво лоукостера не має впевненості в даті відновлення комерційних рейсів.

EasyJet заявила, що за угодою з Unite, профспілкою, яка представляє її бортпровідників, вони не працюватимуть протягом двох місяців з 1 квітня і будуть отримувати 80% від своєї середньої зарплати за державною схемою збереження робочих місць.

В останні дні EasyJet здійснила більше 650 евакуаційних рейсів, повернувши в Британію понад 45 тисяч своїх клієнтів.