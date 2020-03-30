Британский лоукостер EasyJet приостановил все полеты на 2 месяца
Понедельник, 30 марта 2020, 09:59
Британская бюджетная авиакомпания EasyJet сообщила, что приостанавливает эксплуатацию всего своего флота на два месяца.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Авиакомпания заявила в понедельник, что весь ее флот из более чем 300 самолетов был припаркован.
При этом руководство лоукостера не имеет уверенности в дате возобновлении коммерческих рейсов.
EasyJet заявила, что по соглашению с Unite, профсоюзом, который представляет ее бортпроводников, они не будут работать в течение двух месяцев с 1 апреля и будут получать 80% от своей средней зарплаты по государственной схеме сохранения рабочих мест.
В последние дни EasyJet осуществила более 650 эвакуационных рейсов, вернув в Британию более 45 тысяч своих клиентов.
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