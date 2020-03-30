Коронавирус: ЕС выделяет 80 млн евро на поддержку Украины

В рамках глобального реагирования на вспышку коронавируса Европейская комиссия объявила о выделении средств на поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

"Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также испытала негативное влияние пандемии во всех сферах жизнедеятельности", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии заявили, что ЕС продолжит поддерживать Украину в этой невиданном кризисе и, чтобы облегчить его влияние на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства в целом.

"Первый пакет поддержки для Украины составляет примерно 80 млн евро", - отметили в ЕК.

Всего же в Еврокомиссии заявили о направлении 140 млн евро на неотложные нужды в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Кроме того, комиссия также перенаправит использование существующих инструментов на сумму до 700 млн евро для содействия смягчению социально-экономических последствий коронавирусного кризиса

Представляя эти меры, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархейи отметил: "Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества. Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимости защиты бизнеса и рабочих мест. Мы знаем, что нам нужно быстро и эффективно действовать для усиления государственных и общественных действий ".

Указанный пакет помощи будет направлен на поддержку системы здравоохранения Украины. Это позволит приобрести необходимые медицинские средства и оборудование, а также усилить способность системы здравоохранения реагировать на вспышку заболевания. Украина сможет воспользоваться и новой Инициативой ЕС по медицинской безопасности, направленной на усиление готовности эпидемиологов и персонала первичной медицинской помощи, и консультациями специалистов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Также предполагается поддержка экономики Украины, в частности малых и средних предприятий (МСП) путем обеспечения ликвидности, в том числе через международные финансовые учреждения. ЕС в Украине ускоряет запуск новой программы поддержки МСП (20 млн евро) в рамках бюджета ЕС на 2020 год, которая даст еще 10 млн евро на гривневое кредитование малого и среднего бизнеса. Также вводится программа поддержки малых фермерских хозяйств в размере 25 млн евро в дополнение к 26 млн евро, выделенных в 2019 году.

Средства также будут направлены на поддержку наиболее пострадавших от кризиса в сотрудничестве с партнерскими общественными организациями.

"Мы уделяем особое внимание восточным регионам Украины, страдающим от конфликта, где партнеры по оказанию гуманитарной помощи и поддержки раннего восстановления обеспечивают реагирование на чрезвычайную ситуацию, связанную с коронавирусом. Здесь наша помощь предусматривает приобретение средств индивидуальной защиты для врачей и дезинфицирующих средств, а также поддержку волонтеров, которые доставляют еду и лекарства пожилым людям", - пояснили в Еврокомиссии.