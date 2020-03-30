В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

В нидерландском городе Ларен из музея "Зингер" похитили картину "Весенний сад" знаменитого художника Винсента ван Гога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Грабители проникли в музей около 3:15 ночи, взломав входную дверь. При этом в руководстве заявили, что обеспечение безопасности музея полностью соответствовало протоколу.

Картина была временно предоставлена ​​музеем Гронингена, в коллекции которого была только эта работа Ван Гога. Это единственная картина, которую воры унесли с собой в Ларене прошлой ночью.

В настоящее время музей "Зингер" закрыт из-за распространения в Нидерландах коронавируса.

Картина Ван Гога была частью выставки, которая началась 14 января и должна была продолжаться до 10 мая.

Это не первая кража со взломом в музее Ларена. В январе 2007 года из музея были украдены семь статуй.