В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога
В нидерландском городе Ларен из музея "Зингер" похитили картину "Весенний сад" знаменитого художника Винсента ван Гога.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Грабители проникли в музей около 3:15 ночи, взломав входную дверь. При этом в руководстве заявили, что обеспечение безопасности музея полностью соответствовало протоколу.
Картина была временно предоставлена музеем Гронингена, в коллекции которого была только эта работа Ван Гога. Это единственная картина, которую воры унесли с собой в Ларене прошлой ночью.
В настоящее время музей "Зингер" закрыт из-за распространения в Нидерландах коронавируса.
Картина Ван Гога была частью выставки, которая началась 14 января и должна была продолжаться до 10 мая.
Это не первая кража со взломом в музее Ларена. В январе 2007 года из музея были украдены семь статуй.