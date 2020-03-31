Коронавірус: Чорногорія запровадила комендантську годину

Національний координаційний орган Чорногорії, який відповідає за боротьбу з поширенням коронавірусу, запровадив у країні комендантську годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Комендантська година діятиме з 19.00 і до 5 ранку у будні, та з 1 ночі до 5 ранку з суботи по понеділок.

Винятки передбачені тільки для працівників служб, які виконують регулярні завдання і надають послуги державного значення.

Також на час дії комендантської години дозволяється вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на 60 хвилин.

За порушення обмежень загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, поліція відправила командувача ВМС Чорногорії Веско Томановича у примусовий карантин за порушення режиму самоізоляції.