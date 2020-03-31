Коронавирус: Черногория ввела комендантский час

Национальный координационный орган Черногории, который отвечает за борьбу с распространением коронавируса, ввел в стране комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Комендантский час будет действовать с 19.00 и до 5 утра в будни, и с 1 ночи до 5 утра с субботы по понедельник.

Исключения предусмотрены только для работников служб, которые выполняют регулярные задачи и предоставляют услуги государственного значения.

Также на время действия комендантского часа разрешается выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.

За нарушение ограничений грозит уголовная ответственность.

Напомним, полиция отправила командующего ВМС Черногории Веско Томановича в принудительный карантин за нарушение режима самоизоляции.