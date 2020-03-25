Командувача ВМС Чорногорії відправили в карантин за порушення режиму самоізоляції

Поліція відправила командувача ВМС Чорногорії Веско Томановича у примусовий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Поліція міста Бар пішла на такі кроки щодо командувача через порушення ним тимчасової вимоги про домашню самоізоляцію.

Управління поліції також повідомило, що проти Томановича склали кримінальну скаргу.

"Поліція виконуватиме заходи, запроваджені компетентними органами. Не роблячи при цьому жодних винятків" - заявили в поліції.

Нагадаємо, після виявлення перших випадків зараження коронавірусом Чорногорія ввела жорсткі карантинні заходи.

Наразі у Чорногорії зафіксували 52 випадки зараження.